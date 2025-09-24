Dopo il successo del debutto, Lezioni di Mafie torna stasera, mercoledì 24 settembre 2025, in prima serata su La7 con la seconda puntata. Alla guida c’è il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, che insieme a Antonio Nicaso e Paolo Di Giannantonio affronta i nodi cruciali della criminalità organizzata. Dopo aver conquistato 1.108.000 telespettatori e il 7,1% di share alla prima puntata, la trasmissione si concentra ora su un tema che accomuna tutte le mafie: la cocaina, l’oro bianco. Indice. Lezioni Di Mafie (seconda puntata) – La cocaina: il cuore dell’economia criminale. Gratteri, Nicaso e Di Giannantonio: un viaggio dentro le mafie. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Lezioni di Mafie, la seconda puntata: la cocaina al centro del racconto di Gratteri