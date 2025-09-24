Lezioni di Mafie la seconda puntata | la cocaina al centro del racconto di Gratteri
Dopo il successo del debutto, Lezioni di Mafie torna stasera, mercoledì 24 settembre 2025, in prima serata su La7 con la seconda puntata. Alla guida c’è il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, che insieme a Antonio Nicaso e Paolo Di Giannantonio affronta i nodi cruciali della criminalità organizzata. Dopo aver conquistato 1.108.000 telespettatori e il 7,1% di share alla prima puntata, la trasmissione si concentra ora su un tema che accomuna tutte le mafie: la cocaina, l’oro bianco. Indice. Lezioni Di Mafie (seconda puntata) – La cocaina: il cuore dell’economia criminale. Gratteri, Nicaso e Di Giannantonio: un viaggio dentro le mafie. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: lezioni - mafie
Palinsesti La7: le carceri di Roberto Saviano, le “lezioni di mafie” con il procuratore Gratteri e l’arrivo di Pinuccio da “Striscia la Notizia”. Insinna in stand by
Palinsesti La7: i racconti di Roberto Saviano, le “lezioni di mafie” con il procuratore Gratteri e l’arrivo di Pinuccio da “Striscia la Notizia”. Insinna in stand by
Nicola Gratteri su La7 con Lezioni di Mafie
Stasera il procuratore Nicola Gratteri sarà ospite del programma Di Martedì (La7) condotto da Giovanni Floris per parlare di Lezioni di mafie. Vi aspettiamo alle ore 22:30. - facebook.com Vai su Facebook
Questioni di target... «Lezioni di mafie» e lezioni di marketing https://cavevisioni.it/?p=9187 @LaVeritaWeb - X Vai su X
Lezioni di Mafie con Nicola Gratteri, stasera su La7 la seconda puntata; Lezioni Di Mafie con il procuratore Nicola Gratteri - Mercoledì alle 21.15; Lezioni di Mafie stasera 24 settembre: Nicola Gratteri svela le strategie oscure della Camorra Social Club.
Lezioni di Mafie con Nicola Gratteri, stasera su La7 la seconda puntata - Va in onda questa sera, mercoledì 24 settembre 2025, su La7 la seconda puntata di Lezioni di Mafie, con Nicola Gratteri, Antonio Nicaso e Paolo Di Giannantonio. Si legge su gazzetta.it
La cocaina al centro della seconda puntata di Lezioni di Mafie - Lezioni di Mafie: la cocaina al centro del secondo appuntamento con Nicola Gratteri su La7. Lo riporta davidemaggio.it