L’ex leader del ’68 Mario Capanna | Gaza come il Vietnam Sinistra troppo prudente

Quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 settembre 2025 – Nel Sessantotto e dintorni il Movimento studentesco dell’Università Statale di Milano, di cui Mario Capanna era il leader indiscusso, fu tra i primi e i più appassionati nello schierarsi con i palestinesi. Insomma, Capanna, il grande movimento pro-Palestina che lunedì ha riempito le piazze italiane si può considerare un po’ suo nipote? “Le racconto una vicenda poco nota. Nel settembre del 1970 fui invitato ad Amman, in Giordania come rappresentante del movimento studentesco milanese. Lì conobbi Yasser Arafat. Al ritorno portai quattro kefiah. Io e altri iniziammo a indossarle come sciarpe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217ex leader del 821768 mario capanna gaza come il vietnam sinistra troppo prudente

© Quotidiano.net - L’ex leader del ’68, Mario Capanna: “Gaza come il Vietnam. Sinistra troppo prudente”

In questa notizia si parla di: leader - mario

Uomini e Donne, Mario Cusitore punta al Grande Fratello: ''Ruolo di leader''

Cerca Video su questo argomento: L8217ex Leader 821768 Mario