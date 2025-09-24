L’ex leader del ’68 Mario Capanna | Gaza come il Vietnam Sinistra troppo prudente
Roma, 24 settembre 2025 – Nel Sessantotto e dintorni il Movimento studentesco dell’Università Statale di Milano, di cui Mario Capanna era il leader indiscusso, fu tra i primi e i più appassionati nello schierarsi con i palestinesi. Insomma, Capanna, il grande movimento pro-Palestina che lunedì ha riempito le piazze italiane si può considerare un po’ suo nipote? “Le racconto una vicenda poco nota. Nel settembre del 1970 fui invitato ad Amman, in Giordania come rappresentante del movimento studentesco milanese. Lì conobbi Yasser Arafat. Al ritorno portai quattro kefiah. Io e altri iniziammo a indossarle come sciarpe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
