Da un po’ di tempo a questa parte, non si fa altro, in Europa, che parlare della “minaccia russa”, della necessità di riarmarsi e della futura guerra nel Vecchio Continente contro Mosca, il tutto affrontato dai media con una leggerezza e un tono fatalista sconcertante. Il clima è quello di una pericolosissima isteria sorretta, naturalmente, da propaganda ( information warfare ), oppure da minacce gonfiate ad arte. Su InsideOver vi abbiamo già parlato, in queste settimane, della bufala dell’aereo della von der Leyen “disturbato” dai russi e dell’altrettanto controverso caso droni Polonia, mettendo in discussione la versione data in pasto dal mainstream – e dalle istituzioni europee – all’opinione pubblica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’ex capo dell’intelligence estone fa luce sul caso dei Mig russi: “Nessuna Isteria”