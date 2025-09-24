L’ex capo dell’intelligence estone fa luce sul caso dei Mig russi | Nessuna Isteria
Da un po’ di tempo a questa parte, non si fa altro, in Europa, che parlare della “minaccia russa”, della necessità di riarmarsi e della futura guerra nel Vecchio Continente contro Mosca, il tutto affrontato dai media con una leggerezza e un tono fatalista sconcertante. Il clima è quello di una pericolosissima isteria sorretta, naturalmente, da propaganda ( information warfare ), oppure da minacce gonfiate ad arte. Su InsideOver vi abbiamo già parlato, in queste settimane, della bufala dell’aereo della von der Leyen “disturbato” dai russi e dell’altrettanto controverso caso droni Polonia, mettendo in discussione la versione data in pasto dal mainstream – e dalle istituzioni europee – all’opinione pubblica. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: capo - intelligence
Siria, "al-Jolani strumento di intelligence israeliano-americano", attivista al-Jajeh sul capo del regime di Damasco: "Fa gli interessi di Tel Aviv"
Mo: ex capo intelligence Israele, 'occupazione Gaza condannerebbe gli ostaggi'
“50mila morti a Gaza? Necessari, non importa se sono bambini”: l’audio shock dell’ex capo dell’intelligence militare israeliana
Droni a Copenhagen: Flemming Drejer, il capo del Servizio di Intelligence della Polizia Danese, definisce la situazione estremamente grave. - X Vai su X
L'intelligence interna tedesca ha un nuovo capo, di origine turca. Sinan Selen è il primo presidente del BfV a non essere nato in Germania. Questo implica critiche dall'ultradestra, e non solo. Di Lorenzo Monfregola - facebook.com Vai su Facebook