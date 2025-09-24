L’evento Visite teatralizzate a Santa Giuliana
Un viaggio d’arte e teatro attraverso otto secoli di storia, alla scoperta di un luogo di straordinaria bellezza, intrecciato alla vita e all’identità perugina ma spesso poco conosciuto dagli stessi cittadini. A grande richiesta, dopo lo strepitoso successo registrato a maggio, la manifestazione nazionale “Monumenti Aperti“ torna a Perugia con la seconda apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Santa Giuliana, oggi sede della Scuola di Lingue Estere dell’Esercito. E così sabato 27 e domenica 28, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, Rinoceronte Teatro ripropone “Il Santa“, le visite guidate e teatralizzate del Santa Giuliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: visite - teatralizzate
Al tramonto con Lissìa – visite guidate teatralizzate a Patù
Sabato 27 settembre, tornano le visite teatralizzate con Roberto “Kirtan” Romagnoli Un appuntamento speciale alla Rocca di Vignola tra arte, storia e teatro! Lasciatevi guidare da racconti, suoni e suggestioni alla scoperta dei misteri nascosti tra le pietre a - facebook.com Vai su Facebook
La novità Visite teatralizzate a Santa Giuliana - Visite guidate teatralizzate alla scoperta del complesso monumentale di Santa Giuliana: ecco “Il Santa“, il progetto che sabato 17 e domenica 18 maggio segna il debutto a Perugia di “Monumenti Aperti“ ... Lo riporta lanazione.it
Visite teatralizzate alla scoperta di Santa Giuliana - Debutta a Perugia “Monumenti Aperti“, manifestazione che da 29 anni celebra il patrimonio culturale italiano. Da lanazione.it