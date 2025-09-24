L’evento Visite teatralizzate a Santa Giuliana

Un viaggio d’arte e teatro attraverso otto secoli di storia, alla scoperta di un luogo di straordinaria bellezza, intrecciato alla vita e all’identità perugina ma spesso poco conosciuto dagli stessi cittadini. A grande richiesta, dopo lo strepitoso successo registrato a maggio, la manifestazione nazionale “Monumenti Aperti“ torna a Perugia con la seconda apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Santa Giuliana, oggi sede della Scuola di Lingue Estere dell’Esercito. E così sabato 27 e domenica 28, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, Rinoceronte Teatro ripropone “Il Santa“, le visite guidate e teatralizzate del Santa Giuliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

