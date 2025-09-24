L’Europa smentisce Trump | Nessuna prova contro il paracetamolo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le autorità sanitarie ribadiscono: resta il farmaco raccomandato in gravidanza. Non ci sono evidenze scientifiche che associno l’assunzione di paracetamolo in gravidanza a un aumento del rischio di autismo nei bambini. A chiarirlo sono state le principali agenzie regolatorie europee e italiane, che hanno respinto le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, il quale aveva attribuito al comune analgesico e antipiretico un ruolo nella crescita dei casi di autismo negli Stati Uniti. Le agenzie del farmaco: «Profilo di sicurezza invariato». La prima presa di posizione è arrivata dall’ Mhra britannica, che ha ricordato come il paracetamolo, se usato correttamente, resti la scelta consigliata per le donne incinte contro dolore e febbre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

