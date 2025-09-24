L’Europa ha acceso il suo secondo computer quantistico
Il sistema VLQ operativo a Ostrava completa la fase iniziale del piano continentale per costruire otto macchine quantistiche entro il 2026. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: europa - acceso
Acceso il primo anello led dell’Arena Santa Giulia Milano: sarà la facciata mediatica più grande d’Europa
IN BELGIO SI MANGIA CARNE DI CANGURO! Sai che in Belgio è uno dei maggiori importatori in Europa di questa carne dall'Australia? Ma attenzione, il vento sta cambiando! ? Da qualche mese, il Belgio è al centro di un acceso dibattito che intrec - facebook.com Vai su Facebook