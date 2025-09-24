L’Europa ha acceso il suo secondo computer quantistico

Wired.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sistema VLQ operativo a Ostrava completa la fase iniziale del piano continentale per costruire otto macchine quantistiche entro il 2026. 🔗 Leggi su Wired.it

l8217europa ha acceso il suo secondo computer quantistico

© Wired.it - L’Europa ha acceso il suo secondo computer quantistico

In questa notizia si parla di: europa - acceso

Acceso il primo anello led dell’Arena Santa Giulia Milano: sarà la facciata mediatica più grande d’Europa

Cerca Video su questo argomento: L8217europa Ha Acceso Suo