Berlino denuncia un nuovo incidente di provocazione militare da parte della Russia. Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha reso noto che un aereo militare russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca in azione nel Mar Baltico. “ Un aereo militare russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico ”, ha affermato Pistorius in un intervento al Bundestag. “Mosca mette alla prova i confini della Nato”. Nel suo discorso, il ministro ha collegato l’episodio a una serie di intrusioni aeree registrate negli ultimi giorni: “ Questi episodi in pochi giorni dimostrano chiaramente che la Russia sta testando con crescente frequenza e intensità i confini anche nei confronti degli Stati membri della Nato ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’Europa accusa Mosca: “Jet russo ha sorvolato fregata tedesca”. Il Cremlino ha deciso: “Nessuna alternativa a questo”