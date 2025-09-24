Lettera di Zannini a De Luca e ai consiglieri di maggioranza | Abbiate coraggio non piegatevi

“Abbiate il coraggio. Non piegatevi e ci ritroveremo nella prossima legislatura”. Con questo appello si conclude una lettera del consigliere regionale Giovanni Zannini al presidente Vincenzo De Luca e ai colleghi consiglieri regionali. “Come molti di voi sapranno ho scelto di aderire a un partito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Lettera di Zannini a De Luca e ai consiglieri di maggioranza: Abbiate coraggio, non piegatevi; Caserta / Provincia / Verso le regionali 2025. Alea iacta est, il dado è tratto: Giovanni Zannini in Forza Italia.; LISTA A TESTA ALTA: CASCONE A SALERNO, MOCERINO E FORTINI A NAPOLI, ZANNINI A CASERTA.

ZANNINI IN FI - Il consigliere rivendica i risultati raccolti con il governo De Luca: migliorato il nostro territorio. E lancia un monito ai colleghi: nessuno può permettersi ... - 15:53:00 Lettera aperta del consigliere regionale Giovanni Zannini al presidente della Regione Vincenzo De Luca e al presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero dopo il suo passaggio in Forza ... Come scrive casertafocus.net

Elezioni regionali. De Luca: "Zannini in Forza Italia per la stupidità politica del Pd casertano" - Doppia tappa in Terra di Lavoro per il presidente della Regione Campania: "Centrodestra? Riporta casertanews.it