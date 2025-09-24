Lettera aperta del sindaco | Caro lavoratore ripensaci Lo sciopero ora non aiuta E sui social sale la rabbia

"Caro Lavoratore di Conerobus ti scrivo". Il documento postato ieri mattina sulla sua pagina social dal sindaco Daniele Silvetti ha suscitato diverse reazioni. Una accorata lettera diretta ai dipendenti che oggi aderiranno allo sciopero di 4 ore proclamato dalle principali sigle sindacali del territori e all’interno dell’azienda. Il tentativo estremo di scongiurare l’agitazione, specie a pochi giorni dal voto delle Regionali, mai così sentito. Quattro mesi fa le cose erano andate diversamente, l’incontro tra Silvetti e i sindacati aveva di fatto cancellato quello sciopero. Mentre nella sede di Conerobus andava in scena il confronto tra direzione aziendale e rappresentanti dei lavoratori, il leader della giunta di centrodestra ha postato la sua lettera: "Non comprendo ma rispetto la volontà di scioperare nella giornata di domani (oggi, ndr) – ha scritto Silvetti – Devo, da sindaco, prendere atto che i recenti incontri in varie sedi non ha scongiurato questa giornata di agitazione sindacale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lettera aperta del sindaco: "Caro lavoratore, ripensaci. Lo sciopero ora non aiuta". E sui social sale la rabbia

