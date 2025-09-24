Lesione all’adduttore un mese di stop per Buongiorno

Arriva il responso sull’infortunio del difensore azzurro. Arrivano brutte notizie dall’infermiera del Napoli. Come riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, il difensore partenopeo Alessandro Buongiorno, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lesione all’adduttore, un mese di stop per Buongiorno

