Lesignano schianto tra due auto in via Argini | feriti al Maggiore
Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo le 8 della mattinata di mercoledì 24 settembre lungo via Argini Sud a Lesignano dè Bagni. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e l'automedica. Secondo le prime informazioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: lesignano - schianto
Lesignano, schianto tra due auto in via Argini: feriti al Maggiore; Cade durante una gara di motocross: un ferito al Pronto Soccorso; Morto in bici dopo un turno di lavoro: Mohamed stava tornando a casa.
Auto si capotta oltre il guard rail sulla provinciale di Varano. A Lesignano scontro tra due auto - Incidente ieri sera dopo le 22 e 30 a Varano Melegari: un'auto dopo avere sbandato per diversi metri sulla strada provinciale è andata a capottarsi oltre il guard rail. Secondo gazzettadiparma.it