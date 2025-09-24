Lerici e Levanto alla festa delle Bandiere Blu

Le Bandiere Blu della Liguria protagoniste all’ultima giornata del 65° Salone Nautico Internazionale di Genova. Sono 33 quelle assegnate ai Comuni liguri per 64 spiagge e 16 approdi. All’Eberhard & CO. Theatre ha avuto luogo il convegno organizzato dall’assessorato al Turismo di Regione "Liguria delle Bandiere Blu – Il mare dell’eccellenza" in cui sono intervenuti l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, il presidente di Fee Italia Claudio Mazza, il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia, la presidente di Genova Ligura Film Commission Cristina Bolla, i sindaci e i rappresentanti dei Comuni Bandiere Blu della Liguria, fra questi Lerici e Levanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it