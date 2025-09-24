L’eredità di Vincenzo de' Paoli | un weekend di arte fede e memoria al Collegio Alberoni
Al Collegio e alla Galleria Alberoni, quello in arrivo, sarà un intenso weekend di iniziative ed eventi.Si avviano infatti le celebrazioni per il quarto centenario della Congregazione della Missione e saranno numerose le iniziative programmate tra sabato 27 e domenica 28 settembre nell’occasione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
L’eredità di Vincenzo de' Paoli: un weekend di arte, fede e memoria al Collegio Alberoni - Sabato 27 settembre, con la Celebrazione eucaristica nella Chiesa di San Lazzaro, presieduta da monsignor Adriano Cevolotto, si aprono le celebrazioni vincenziane. Come scrive ilpiacenza.it
San Vincenzo de’ Paoli/ Oggi, 27 settembre 2024, si ricorda il Patrono delle carceri - Vincent de Paul nacque il 24 aprile 1581 in un piccolo paesino francese, Pouy, in una famiglia di nobili origini caduta in disgrazia. Segnala ilsussidiario.net