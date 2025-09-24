L’eredità di Vincenzo de' Paoli | un weekend di arte fede e memoria al Collegio Alberoni

Al Collegio e alla Galleria Alberoni, quello in arrivo, sarà un intenso weekend di iniziative ed eventi.Si avviano infatti le celebrazioni per il quarto centenario della Congregazione della Missione e saranno numerose le iniziative programmate tra sabato 27 e domenica 28 settembre nell’occasione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it