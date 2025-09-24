Leoni infortunio choc all’esordio | rotto il crociato Tegola per il Liverpool e la Nazionale
Liverpool, 24 settembre 2025 – Sicuramente Giovanni Leoni si era immaginato un esordio diverso con il Liverpool. Nella gara di ieri sera contro il Southampton, infatti, l'ex difensore del Parma ha dovuto lasciare il campo in barella a seguito di un infortunio al ginocchio sinistro. Fin dai primi istanti, le sensazioni erano tutt'altro che positive e oggi è arrivata la conferma: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo stop sarà lunghissimo. Nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà all'intervento chirurgico e poi inizierà la lunga e lenta riabilitazione. La speranza è che possa tornare in campo almeno per le battute finali di questa stagione, ma è molto probabile che la sua prima stagione con la maglia del Liverpool sia già finita e che il rientro in campo sia posticipato all'inizio del 2026-27. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: leoni - infortunio
Leoni vive un esordio da incubo con il Liverpool: infortunio in Carabao Cup ed esce in barella
Infortunio Leoni, esordio di personalità col Liverpool prima dello stop: l’ex obiettivo della Juve è uscito in barella. Ecco cosa è successo
Brutto infortunio per Leoni all'esordio col Liverpool: esce in lacrime e in barella
Chiesa parlava della delusione, definendo un «sogno di ogni calciatore» poter giocare la competizione. Oggi, dopo il grave infortunio di Leoni, il suo destino sembra cambiare - facebook.com Vai su Facebook
Gravissimo infortunio per $Leoni Il difensore del $Liverpool salterà la sfida contro l' $Inter in Champions internews24.com/infortunio-leo… - X Vai su X
Leoni bruttissimo infortunio all’esordio col Liverpool | giocatore esce in lacrime trasportato in barella; Dramma Leoni il difensore italiano si infortuna all’esordio col Liverpool | esce dal campo in lacrime è grave.
Leoni, infortunio choc all’esordio: rotto il crociato. Tegola per il Liverpool (e la Nazionale) - Bruttissimo infortunio per l'ex giocatore del Parma nella sfida contro il Southampton: per lui si prospetta uno stop lunghissimo. Si legge su sport.quotidiano.net
Leoni, infortunio choc: il lunghissimo stop per il difensore. Dopo Calafiori, continua la maledizione Premier - Leoni, protagonista di una grande prestazione all'esordio col Liverpool, è stato protagonista di un brutto infortunio all’81’: si teme un problema serio alla gamba sinistra ... Secondo sport.virgilio.it