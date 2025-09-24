Leoni infortunio choc all’esordio | rotto il crociato Tegola per il Liverpool e la Nazionale

Liverpool, 24 settembre 2025 – Sicuramente Giovanni Leoni si era immaginato un esordio diverso con il Liverpool. Nella gara di ieri sera contro il Southampton, infatti, l'ex difensore del Parma ha dovuto lasciare il campo in barella a seguito di un infortunio al ginocchio sinistro. Fin dai primi istanti, le sensazioni erano tutt'altro che positive e oggi è arrivata la conferma: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo stop sarà lunghissimo. Nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà all'intervento chirurgico e poi inizierà la lunga e lenta riabilitazione. La speranza è che possa tornare in campo almeno per le battute finali di questa stagione, ma è molto probabile che la sua prima stagione con la maglia del Liverpool sia già finita e che il rientro in campo sia posticipato all'inizio del 2026-27. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

