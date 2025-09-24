Leoni diagnosi impietosa | rottura del crociato l' avvio col Liverpool è un incubo

Il 20enne azzurro che i Reds hanno acquistato dal Parma in estate per 30 milioni di euro starà fuori diversi mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leoni, diagnosi impietosa: rottura del crociato, l'avvio col Liverpool è un incubo.

