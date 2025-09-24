Leoni bruttissimo infortunio all’esordio col Liverpool | giocatore esce in lacrime trasportato in barella

Leoni, vrutte notizie dall’Inghilterra: Liverpool in ansia per l’ex obiettivo nerazzurro: il difensore esce in barella all’esordio in Coppa di Lega. Giovanni Leoni, difensore ex Parma, ha vissuto un debutto drammatico con la maglia del Liverpool. Durante il match di Coppa di Lega contro il Southampton il 23 settembre 2025, Leoni è stato costretto ad abbandonare il campo all’81’ minuto dopo un infortunio al ginocchio sinistro. Le immagini della sua uscita in barella, con il volto contorto dal dolore e le mani che cercavano di sostenere la gamba, hanno suscitato grande preoccupazione. Il giovane difensore, che aveva iniziato a integrarsi bene nel sistema di gioco dei Reds, sembrava destinato a una stagione di successi, ma l’incidente ha gettato un’ombra sulla sua avventura inglese. 🔗 Leggi su Internews24.com

