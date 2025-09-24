Leone non diventi il patriarca dell' Occidente
Quando, nel maggio scorso, è stato eletto Leone XIV, primo Pontefice americano della storia, molti di noi hanno salutato la sua figura come un chiaro segno di rinnovamento. Un Papa capace di rappresentare la voce dell'Occidente senza confondersi con le logiche dell'impero politico e culturale americano. Un possibile contraltare morale a Donald Trump, non un suo cappellano. Oggi, però, il rischio che questa speranza venga offuscata si fa concreto. Il caso più controverso è l'accostamento, circolato in certi ambienti cristiani conservatori, tra la santificazione di Carlo Acutis il 7 settembre 2025 e la cosiddetta "beatificazione" di Charlie Kirk, leader conservatore statunitense assassinato tre giorni dopo, il 10 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Venerdì 19 settembre 2025 in San Giovanni in Laterano assemblea Diocesana presieduta dal Santo Padre Leone XIV. Il Papa ha esortato affinché la Comunità diventi laboratorio di sinodalitá, capace di realizzare i frutti del Vangelo, coinvolgendo le famiglie.
Papa Leone XIV: Chi serve Dio diventa libero dalla ricchezza, ma chi serve la ricchezza ne resta schiavo!
Bartolomeo I a Lungro: diventare ponte tra Oriente e Occidente; «Il patriarca Kirill è stretto tra due fuochi»; Leone non diventi il patriarca dell'Occidente.
Cardinale Sarah: “Leone XIV fa riemergere centralità di Cristo”/ “Occidente pensa di poter rinunciare a Dio” - Il Cardinale Sarah sul pontificato di Leone XIV: "Fa riemergere la centralità di Cristo". Scrive ilsussidiario.net