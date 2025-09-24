Leone beffa i rossoneri non basta il primo gol di Oliva | altro pari per il Foggia

Foggiatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pari come al ‘Monterisi’, ma dal sapore diverso. Se lo 0-0 del derby aveva rappresentato senza dubbio un punto guadagnato, l'1-1 interno con la Casertana alimenta più di qualche rimpianto. Il Foggia si è fatto recuperare nell'unico vero tiro in porta degli avversari, nell'unica lettura errata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: leone - beffa

Leone beffa i rossoneri, non basta il primo gol di Oliva: altro pari per il Foggia.

Cerca Video su questo argomento: Leone Beffa Rossoneri Basta