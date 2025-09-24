Leonardo M346 l’aereo italiano che sfida per la Marina Usa | simulazione di battaglia nei cieli del Kansas

Panorama.it | 24 set 2025

Cominciano negli Stati Uniti le valutazioni del velivolo Leonardo M346 Master come concorrente della gara Undergraduate Jet Training System (UJTS), la fornitura di un addestratore alla U.S. Navy, grazie all’accordo tra l’azienda italiana e la storica casa statunitense Beechcraft del gruppo Textron. La simulazione rivelata da Flight Global. La testata Flight Global rivela di aver assistito a una simulazione di volo avvenuta il 16 settembre nella quale l’aeroplano italiano ha intercettato e abbattuto – ovviamente in modo virtuale – un velivolo Sukhoi 27 “misteriosamente” comparso (perché generato dal computer), sopra le praterie americane. 🔗 Leggi su Panorama.it

