Leonardo DiCaprio rivela | Volevano che cambiassi nome ma il padre disse no
La star del nuovo film di Paul Thomas Anderson avrebbe potuto chiamarsi in maniera differente se avesse seguito il consiglio di un agente. Ospite del podcast New Heights di Travis e Jason Kelce, Leonardo DiCaprio ha raccontato un aneddoto che riguarda i suoi primi anni di carriera, quando iniziava ad essere scelto in varie produzioni. Proprio quando riuscì a trovare un agente, DiCaprio si sentì dare un consiglio che alla fine decise di non ascoltare, anche grazie alla vicinanza di suo padre. Il consiglio a Leonardo DiCaprio "Finalmente avevo trovato un agente" ha raccontato DiCaprio "Mi disse che il mio nome era troppo etnico.
Leonardo DiCaprio compra un’isola del Cile per sottrarla al disboscamento
“Ora è protetta dall’estrazione del carbone, dal disboscamento e da altre industrie distruttive”: Leonardo DiCaprio ha comprato l’isola di Guafo in Cile
Leonardo DiCaprio compra un’isola in Cile: “Ora è protetta dall’estrazione del carbone e dal disboscamento”
