Leonardo DiCaprio rivela | Volevano che cambiassi nome ma il padre disse no

La star del nuovo film di Paul Thomas Anderson avrebbe potuto chiamarsi in maniera differente se avesse seguito il consiglio di un agente. Ospite del podcast New Heights di Travis e Jason Kelce, Leonardo DiCaprio ha raccontato un aneddoto che riguarda i suoi primi anni di carriera, quando iniziava ad essere scelto in varie produzioni. Proprio quando riuscì a trovare un agente, DiCaprio si sentì dare un consiglio che alla fine decise di non ascoltare, anche grazie alla vicinanza di suo padre. Il consiglio a Leonardo DiCaprio "Finalmente avevo trovato un agente" ha raccontato DiCaprio "Mi disse che il mio nome era troppo etnico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

