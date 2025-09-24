L’enigmatico orologio di Brno che regala biglie di vetro agli avventurieri urbani

Alle undici precise del mattino, nel silenzio che precede il fragore quotidiano di piazza Svobody, accade qualcosa di magico e inaspettato. Un suono metallico squarcia l’aria e una biglia di vetro rotola verso il suolo, emergendo da una delle quattro misteriose fessure dell’ Orloj di Brno. È il momento che trasforma i passanti casuali in cacciatori di tesori urbani, con le mani protese verso il cielo in attesa di afferrare questo piccolo souvenir quotidiano che la città regala ai suoi visitatori più fortunati. La storia controversa di un monumento che divide. L’ Orloj di Brno non è un orologio astronomico nel senso classico del termine. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

