L’obiettivo che l’Europa si è posta entro il 2050 è quello di creare un sistema energetico a zero emissioni. Al contempo, punta ad aumentare la propria competitività nel breve termine riducendo i costi energetici per i settori industriali e residenziali e garantendo, allo stesso tempo, sicurezza di approvvigionamento. In quest’ottica, l’Unione è chiamata ad accelerare l’integrazione di quote più elevate di energie rinnovabili, oltre che ad aggiornare ed espandere le proprie infrastrutture, così da sostenere anche l’elettrificazione diffusa dei settori d’uso finale e introdurre altre infrastrutture per altri vettori energetici (come l’idrogeno pulito). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’elettrificazione è al centro dei piani europei per la neutralità climatica