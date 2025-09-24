L’elettrificazione è al centro dei piani europei per la neutralità climatica
L’obiettivo che l’Europa si è posta entro il 2050 è quello di creare un sistema energetico a zero emissioni. Al contempo, punta ad aumentare la propria competitività nel breve termine riducendo i costi energetici per i settori industriali e residenziali e garantendo, allo stesso tempo, sicurezza di approvvigionamento. In quest’ottica, l’Unione è chiamata ad accelerare l’integrazione di quote più elevate di energie rinnovabili, oltre che ad aggiornare ed espandere le proprie infrastrutture, così da sostenere anche l’elettrificazione diffusa dei settori d’uso finale e introdurre altre infrastrutture per altri vettori energetici (come l’idrogeno pulito). 🔗 Leggi su Linkiesta.it
MG rinnova la gamma 2025 con HS Hybrid+ e MGS5: elettrificazione e innovazione al centro
Italferr al centro della più grande elettrificazione ferroviaria d'Europa: siglato un contratto da 1,7 miliardi per il progetto Rail Baltica http://dlvr.it/TNCxG1 #TRENO #Italferr #gruppofs #tent
Per rispondere all'offensiva tecnologica della case cinesi, BMW lancia la piattaforma Neue Klasse: al centro non ci sarà più l'elettrificazione dei veicoli ma la loro dotazione software. Il primo esempio, con il Suv iX3 che verrà presentato a ridosso del Salone di