Milano si veste di bellezza in modo inedito. Per la prima volta nella storia della Pinacoteca di Brera, la moda entra ufficialmente tra i capolavori dell’arte italiana, creando un dialogo sorprendente tra tessuti e pennellate, tra drappeggi contemporanei e volti rinascimentali. Dal 24 settembre all’11 gennaio 2026, oltre centoventi creazioni di Giorgio Armani abitano le sale che ospitano opere dal Medioevo all’Ottocento. È “Giorgio Armani: Milano, per amore”, una celebrazione dei cinquant’anni della maison che trasforma il museo in un teatro di emozioni senza precedenti. Il maestro dello stile tra i maestri dell’arte. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - L’eleganza incontra la storia nelle sale di Brera