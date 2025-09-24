L’eleganza incontra la storia nelle sale di Brera
Milano si veste di bellezza in modo inedito. Per la prima volta nella storia della Pinacoteca di Brera, la moda entra ufficialmente tra i capolavori dell’arte italiana, creando un dialogo sorprendente tra tessuti e pennellate, tra drappeggi contemporanei e volti rinascimentali. Dal 24 settembre all’11 gennaio 2026, oltre centoventi creazioni di Giorgio Armani abitano le sale che ospitano opere dal Medioevo all’Ottocento. È “Giorgio Armani: Milano, per amore”, una celebrazione dei cinquant’anni della maison che trasforma il museo in un teatro di emozioni senza precedenti. Il maestro dello stile tra i maestri dell’arte. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
