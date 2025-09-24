Montecatini Terme, 24 settembre 2025 – Caso di legionella in una struttura ricettiva a Montecatini Terme, a confermarlo è la stessa Asl Toscana Centro. Di conseguenza il sindaco Claudio Del Rosso ha firmato un'ordinanza "contingibile e urgente per emergenza sanitaria e di salute pubblica”. Il fatto, secondo quanto appreso, è emerso ieri, 23 settembre, quando l'ufficio igiene pubblica e nutrizione dell'azienda sanitaria ha notificato un caso di legionellosi in un immobile con destinazione d'uso turisticoricettiva. E visti gli esiti dei campionamenti eseguiti, il competente dipartimento Asl ha considerato “necessaria la bonifica dell'impianto idrico a servizio della struttura per eliminare la presenza del batterio e a tutela della salute degli ospiti e dei dipendenti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Legionella in un albergo. Chiuse 6 camere, bonifica dell’impianto idrico