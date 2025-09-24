Lega Valtiberina | Sansepolcro Resiste
Arezzo, 24 settembre 2025 – Lega Valtiberina: «Sansepolcro “Resiste”» «A Sansepolcro ci sono 5 Centri di Accoglienza Straordinaria, quasi tutti collocati in centro o nelle zone limitrofe. Una concentrazione inaccettabile che ha già mostrato tutte le sue conseguenze: nelle ultime ore una rissa tra extracomunitari africani in viale Vittorio Veneto ha sconvolto i residenti, esasperati da degrado, paura e insicurezza. E la situazione può solo peggiorare. La Lega Valtiberina non si limita a denunciare, ma agisce. Come forza di governo in Comune annunciamo due mosse chiare e immediate: Richiesta formale alla Prefettura di Arezzo per ridurre subito il numero di migranti ospitati a Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
