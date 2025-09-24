Lega Pro girone C sesta giornata vince 1-2 il Crotone in trasferta contro l’Atalanta U23

Lega Pro girone C sesta giornata secondo successo esterno (terzo stagionale) del Crotone e attacco che continua a segnare in trasferta. Atalanta U23 1 Crotone 2 Marcatori: 70° Zunno, 78° Berto, 86° Gomez Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara, Guerini, Bergonzi, Navarro (Camera), Levak, Comi, Cortinovis, Ghislandi (Berto), Misitano (Cisse), Pounga (Colombo), Vavassori, All. Bocchetti. Crotone (4-2-3-1): Merelli, Andreoni, Berra, Di Pasquale (Cargnelutti), Groppelli, Gallo (Vinicius), Sandri, Zunno (Stronati), Gomez, Maggio (Piovanello), Murano (Perlingeri). All. Longo Arbitro: Leonardo Di Mario di Ciampino Assistenti: Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto) Giuseppe Minutoli (Messina) Quarto giudice a bordo campo: Luca De Angeli di Milano Operatore FVS: Andrea Manzini di Voghera Ammoniti: Guerini, Di Pasquale Angoli: 10 a 5 per il Crotone Recupero: 3 e 4 minuti Pezzo forte dei pitagorici essere sempre puntuali con il gol quando gioca in trasferta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

