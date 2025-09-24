Lectorinfabula settima giornata con Carlo Greppi e la proclamazione del vincitore del Premio Di Vagno

Lectorinfabula, il festival organizzato dalla Fondazione Di Vagno, continua. E lo fa coinvolgendo diverse generazioni in conversazioni e incontri fatti di storia, letteratura, sapere e futuro.La settima giornata del Festival sarà una giornata intensa vissuta tra Conversano, Castellana Grotte e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Lectorinfabula, settima giornata con Carlo Greppi e la proclamazione del vincitore del Premio Di Vagno.

