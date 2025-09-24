Leao ci sarà contro il Napoli ma partirà dalla panchina | non ha tanti minuti nelle gambe Sky

Rafael Leao è sulla via del recupero in vista del big match contro il Napoli di domenica sera a “San Siro”. La notizia era nell’aria ed è stata confermata sia da Allegri sia da Landucci (il vice del tecnico rossonero) in occasione dell’impegno di Coppa Italia contro il Lecce. Quello che appare più probabile, però, è che l’asso portoghese sarà sì convocato, ma partirà dalla panchina. Non ha tanti minuti nelle gambe ed è fermo dallo scorso 17 agosto, è passato più di un mese. Per questo prevarrà la linea della prudenza. Leao contro il Napoli partirà dalla panchina: le ultime. A seguire quanto riportato da Sky Sport: “Il big match di domenica sera di San Siro contro il Napoli si avvicina e i prossimi giorni (giovedì e venerdì) saranno decisivi per capire le condizioni di Leao e il suo recupero, che ormai sembra avvenuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Leao ci sarà contro il Napoli ma partirà dalla panchina: non ha tanti minuti nelle gambe (Sky)

In questa notizia si parla di: leao - napoli

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Capello: «Napoli ancora favorito, Leao non ha più scuse, mi aspetto che Soulé arrivi sul livello di…»

Leao lancia la sfida a Inter e Napoli per lo scudetto: «Gran vittoria col Lecce, Dobbiamo continuare così per arrivare primi»

Leao ci sarà contro il Napoli ma partirà dalla panchina: non ha tanti minuti nelle gambe (Sky) I prossimi due giorni saranno decisivi per capire le condizioni reali del portoghese. Clinicamente è guarito, bisogna vedere le sue condizioni atletiche https://www.iln - facebook.com Vai su Facebook

$MilanNapoli si avvicina: $Leao dovrebbe esserci, ma dalla panchina $SkySport $SkySerieA $SerieA sport.sky.it/calcio/serie-a… - X Vai su X

Leao ci sarà contro il Napoli? Annuncio da Milano le ultime; Allegri | Leao? Non ci sarà Le ultime verso Napoli Poi svela | Nkunku sta meglio ma …; Milan-Napoli dubbi sul rientro del top player | Valuteremo se sarà disponibile.

Infortunio Leao, cresce l’ottimismo in casa Milan: le ultimissime verso il Napoli - Infortunio Leao, cresce l’ottimismo in casa Milan: le ultimissime verso il Napoli sulle condizioni dell’attaccante portoghese Le notizie che arrivano da Milanello sono di quelle che scaldano il cuore ... Lo riporta calcionews24.com

Verso Milan-Napoli, Leao dovrebbe esserci (ma in panchina) - Il big match di domenica sera di San Siro contro il Napoli si avvicina e i prossimi giorni (giovedì e venerdì) saranno decisivi per capire le condizioni di Leao e il suo recupero, che ormai sembra avv ... Scrive sport.sky.it