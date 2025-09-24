Leao buone notizie in vista dei big match contro Napoli e Juventus | la sensazione
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, ha saltato Milan-Lecce 3-0, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026, ma potrebbe tornare per i prossimi due big match di campionato prima della sosta contro Napoli e Juventus. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: leao - buone
Le ultime su Maignan, Leao e Pavlovic Buone notizie in vista dei prossimi impegni? - X Vai su X
Le ultime su Maignan, Leao e Pavlovic Buone notizie in vista dei prossimi impegni? - facebook.com Vai su Facebook
Quando torna a disposizione Leao? L'annuncio del vice di Allegri: buone notizie per il Milan; Milan, l'esito degli esami di Leao: trauma elongativo al polpaccio destro, salta la Cremonese; Milan-Bologna, ma quindi Leao recupera o non recupera? E Nkunku….
Ultime Milan, cosa ci dice il programma dettagliato stilato per Leao - Il Milan archivia il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia con una serata perfetta a San S ... Scrive notiziemilan.it
MN - Leao ha grosse possibilità di venire convocato per Milan-Napoli - Lecce arrivano buone notizie in vista della gara di Serie A contro il Napoli, prevista per domenica sera a San Siro. Scrive milannews.it