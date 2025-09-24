Le zone rosse a Milano e a Rozzano resteranno in vigore per altri sei mesi | la decisione del prefetto in vista delle Olimpiadi invernali

Milano, 24 settembre 2025 –  L'adozione di un nuovo provvedimento prefettizio che dispone per ulteriori sei mesi – a decorrere dal 1° ottobre 2025 fino al 31 marzo 2026 – la applicazione delle misure straordinarie già in vigore nelle aree urbane più sensibili di Milano e Rozzano è stata valutata nel corso dell'odierna riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Claudio Sgaraglia, cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Milano Beppe Sala e il sindaco di Rozzano Mattia Ferretti.  MILANO 20 NOVEMBRE 2021 SICUREZZA MILANO FORZE DELL ORDINE PRESIDIANO PIAZZA DUOMO ZONE ROSSE FOTO SIMBOLICA FOTO ROBY BETTOLINI Il bilancio  . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

