Le zone rosse a Milano e a Rozzano resteranno in vigore per altri sei mesi | la decisione del prefetto in vista delle Olimpiadi invernali

Milano, 24 settembre 2025 – L'adozione di un nuovo provvedimento prefettizio che dispone per ulteriori sei mesi – a decorrere dal 1° ottobre 2025 fino al 31 marzo 2026 – la applicazione delle misure straordinarie già in vigore nelle aree urbane più sensibili di Milano e Rozzano è stata valutata nel corso dell'odierna riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Claudio Sgaraglia, cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Milano Beppe Sala e il sindaco di Rozzano Mattia Ferretti. MILANO 20 NOVEMBRE 2021 SICUREZZA MILANO FORZE DELL ORDINE PRESIDIANO PIAZZA DUOMO ZONE ROSSE FOTO SIMBOLICA FOTO ROBY BETTOLINI Il bilancio . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le zone rosse a Milano e a Rozzano resteranno in vigore per altri sei mesi: la decisione del prefetto in vista delle Olimpiadi invernali

In questa notizia si parla di: zone - rosse

Arezzo e le zone rosse, prime espulsioni: in tre allontanati dalla città

Zone rosse a Milano, negata la sospensiva. I giudici: prevale l’ordine pubblico

Bergamo, sei zone della città rimangono rosse: ecco quali sono e quanto dureranno

Doppio blitz di Carabinieri e Polizia nel primo giorno di entrata in vigore delle nuove zone rosse a Parma: al Parco Ducale e nel quadrante tra la Stazione e via Trento, numerosi soggetti con precedenti sono stati allontanati. Le nuove misure, disposte dalla Pre - facebook.com Vai su Facebook

Barletta, per le zone rosse nei parchi il sindaco Cosimo Cannito coinvolge il prefetto - X Vai su X

Le zone rosse a Milano e a Rozzano resteranno in vigore per altri sei mesi: la decisione del prefetto in vista delle Olimpiadi invernali; Milano, zone rosse prorogate fino al 30 marzo: “Maggiore sicurezza per cittadini”; Zona rossa a Rozzano, i primi due Daspo: sono pusher.

Le zone rosse a Milano e a Rozzano resteranno in vigore per altri sei mesi: la decisione del prefetto in vista delle Olimpiadi invernali - Dall’evento sportivo ormai alle porte alle piazze di spaccio nella città dell’hinterland: le ragioni di una proroga presa anche alla luce dell’esperienza positiva avviata il 1° aprile e che sta per co ... Scrive ilgiorno.it

Milano, zone rosse prorogate fino al 30 marzo per «coprire» anche le Olimpiadi Milano-Cortina. Confini allargati - L'ordinanza del prefetto permette alle forze dell'ordine di allontanare immediatamente dalle aree «calde» della città persone moleste o con precedenti. Segnala milano.corriere.it