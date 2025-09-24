Le Vie del Giubileo | a Gaeta fiera enogastronomica intrattenimento e percorso spirituale
In occasione delle celebrazioni dei Santi Cosma e Damiano e all’interno del progetto “Le Vie del Giubileo: un cammino di fede e spiritualità tra luoghi, sapori e tradizioni”, ideato dalla Regione Lazio e da ARSIAL in vista del Giubileo 2025 arriva a Gaeta un percorso di fede, spiritualità e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: giubileo - gaeta
Convegno sulla "Filiera Agroalimentare del Lazio" e Inaugurazione "Le Vie del Giubileo" Venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 9:30, il Castello Angioino di Gaeta ospiterà il convegno sulla "Filiera Agroalimentare del Lazio". L'incontro vedrà la partecipazion - facebook.com Vai su Facebook
Un cammino di fede e sapori: Gaeta celebra il Giubileo 2025. - X Vai su X
Le Vie del Giubileo: a Gaeta fiera enogastronomica, intrattenimento e percorso spirituale; Gaeta celebra il Giubileo 2025: un cammino di fede e sapori.