Le Vie del Giubileo | a Gaeta fiera enogastronomica intrattenimento e percorso spirituale

In occasione delle celebrazioni dei Santi Cosma e Damiano e all’interno del progetto “Le Vie del Giubileo: un cammino di fede e spiritualità tra luoghi, sapori e tradizioni”, ideato dalla Regione Lazio e da ARSIAL in vista del Giubileo 2025 arriva a Gaeta un percorso di fede, spiritualità e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it