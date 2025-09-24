Le verità di Moggi | Carraro voleva aiutare il Milan Io non ho ucciso nessuno misi Maradona sotto la neve
L’ex dg della Juve radiato per i fatti di Calciopoli: "Da presidente della Figc pensava alla sua ex squadra. Quando se n’è andato Umberto Agnelli per noi è stata la fine. Tudor ha una barca, e l'ha chiamata 'Moggi'". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Moggi replica senza mezze misure: «Carraro ogni volta che apre bocca racconta bugie! Ho in mano quelle intercettazioni che parlano chiaro» - Queste le sue parole Ai microfoni di Radio Bianconera, l’ex direttore della Juventus Luciano Moggi ha r ... Come scrive juventusnews24.com
