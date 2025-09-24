Le Università delle Marche volano a Catania | saranno protagoniste del Forum della Borsa della Ricerca
ANCONA- I quattro atenei marchigiani- Università Politecnica delle Marche, Università di Camerino, Università di Macerata, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo- protagonisti del XVI Forum della Borsa della Ricerca grazie al progetto Vitality - Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: universit - marche
