Le Università delle Marche volano a Catania | saranno protagoniste del Forum della Borsa della Ricerca

Anconatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA- I quattro atenei marchigiani- Università Politecnica delle Marche, Università di Camerino, Università di Macerata, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo- protagonisti del XVI Forum della Borsa della Ricerca grazie al progetto Vitality - Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universit - marche

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Marche Volano Catania