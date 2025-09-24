Chi lo conosceva lo chiamava “Obi“, ma il suo nome è Bala Sagor, un ragazzo di 21 anni proveniente dal Bangladesh, richiedente asilo politico e in attesa di risposta. Quel giudizio che non arriverà mai perché il suo cadavere sezionato è stato rinvenuto lunedì sera nel quartiere casette. era arrivato a spoleto nel giugno del 2023 ed era ospite in una casa di accoglienza che si trova nella frazione di sant’angelo in mercole. I primi a preoccuparsi per la sua scomparsa sono stati proprio gli operatori della casa d’accoglienza, che insieme ad altri ragazzi che vivono nella struttura avevano presentato la denuncia ai carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le ultime ore del povero Obi. Ospite di una comunità, lavorava in un ristorante