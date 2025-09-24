Le ultime ore del povero Obi Ospite di una comunità lavorava in un ristorante
Chi lo conosceva lo chiamava “Obi“, ma il suo nome è Bala Sagor, un ragazzo di 21 anni proveniente dal Bangladesh, richiedente asilo politico e in attesa di risposta. Quel giudizio che non arriverà mai perché il suo cadavere sezionato è stato rinvenuto lunedì sera nel quartiere casette. era arrivato a spoleto nel giugno del 2023 ed era ospite in una casa di accoglienza che si trova nella frazione di sant’angelo in mercole. I primi a preoccuparsi per la sua scomparsa sono stati proprio gli operatori della casa d’accoglienza, che insieme ad altri ragazzi che vivono nella struttura avevano presentato la denuncia ai carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ultime - povero
Povero Stefano https://www.ultimenotizieflash.com/cronaca/attualita-italiana/stefano-de-martino-vittima-dei-ladri-con-il-trucco-dello-specchietto-gli-hanno-strappato-lorologio - facebook.com Vai su Facebook
Negli ultimi 6 anni il prezzo dei generi alimentari è aumentato del 30%. Normale che chi vive del suo salario si senta più povero, senza che sia stato fatto nulla per sostenerlo. Altro che clima d’odio immaginario: l’unico vero è quello per chi ogni giorno lavora p - X Vai su X
Le ultime ore del povero Obi. Ospite di una comunità, lavorava in un ristorante; Riconosciuto il cadavere sezionato rinvenuto lunedì sera. Era quello di Obi..
Le ultime ore del povero Obi. Ospite di una comunità, lavorava in un ristorante - Era un richiedente asilo, risultava scomparso già da tre giorni. msn.com scrive