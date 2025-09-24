Le ultime ore del povero Obi Ospite di una comunità lavorava in un ristorante

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi lo conosceva lo chiamava “Obi“, ma il suo nome è Bala Sagor, un ragazzo di 21 anni proveniente dal Bangladesh, richiedente asilo politico e in attesa di risposta. Quel giudizio che non arriverà mai perché il suo cadavere sezionato è stato rinvenuto lunedì sera nel quartiere casette. era arrivato a spoleto nel giugno del 2023 ed era ospite in una casa di accoglienza che si trova nella frazione di sant’angelo in mercole. I primi a preoccuparsi per la sua scomparsa sono stati proprio gli operatori della casa d’accoglienza, che insieme ad altri ragazzi che vivono nella struttura avevano presentato la denuncia ai carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

le ultime ore del povero obi ospite di una comunit224 lavorava in un ristorante

© Lanazione.it - Le ultime ore del povero Obi. Ospite di una comunità, lavorava in un ristorante

In questa notizia si parla di: ultime - povero

Le ultime ore del povero Obi. Ospite di una comunità, lavorava in un ristorante; Riconosciuto il cadavere sezionato rinvenuto lunedì sera. Era quello di Obi..

ultime ore povero obiLe ultime ore del povero Obi. Ospite di una comunità, lavorava in un ristorante - Era un richiedente asilo, risultava scomparso già da tre giorni. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ultime Ore Povero Obi