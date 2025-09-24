Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 24 settembre
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 24 settembre 2025 Ariete L'agitazione in famiglia dei due giorni passati si placa in parte oggi con Luna crescente, che va in Scorpione – nodo sexy del vostro oroscopo – e tocca il misterioso Plutone. Nel corso della giornata sale la tensione erotica con la persona che v'interessa, premessa di una notte di passione. Accantonate però le discussioni che riguardano i soldi in comune, anche con i soci, Mercurio rende difficile ragionare con calma. 🔗 Leggi su Iltempo.it
