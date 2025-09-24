Le statue di Donald Trump e Jeffrey Epstein mano nella mano | l' opera satirica che fa infuriare la Casa Bianca

Il presidente Donald Trump mano nella mano con l'imprenditore Jeffrey Epstein. Non è una foto d'archivio, non è uno scatto compromettente, ma un'opera satirica posta nel parco National Mall, a Washington. L'installazione, intitolata Best Friends Forever, rappresenta da una parte una riproduzione. 🔗 Leggi su Today.it

Una statua di Donald Trump e Jeffrey Epstein è stata misteriosamente posizionata fuori dalla Casa Bianca "in onore del mese dell'amicizia".

Una statua satirica di Trump e Epstein che si tengono per mano appare a Washington - La statua, intitolata Best Friends Forever, è stata realizzata da un autore anonimo e dovrebbe rimanere al National Mall fino a domenica sera View on euronews ... Scrive msn.com