Le squadre confermate nella Coppa Carabao mentre i Gunners vanno forte
2025-09-24 20:06:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il boss dell’Arsenal Mikel Arteta ha nominato una squadra molto forte per il pareggio della Coppa di Lega al Port Vale della League One. Bukayo Saka entra nel XI iniziale dopo il suo ritorno dall’infortunio mentre il centrocampista Mikel Merino guida la linea in attacco. L’Arsenal ha vinto la Coppa di Lega solo due volte – e non dal 1993. Potrebbe essere questo il loro anno? Arsenal Team News. Non puoi accusare Arteta di prendere leggermente questa cravatta. Inghilterra internazionali Ben White, Myles Lewis-Skelly, Eberechi Eze e Saka giocano tutti, così come il weekend Super Subriel Martinelli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: squadre - confermate
Formazioni, notizie del team, squadre di partenza confermate tra cui TV, dettagli in diretta
Formazioni confermate man mano che entrambe le squadre fanno il ritorno del campionato
Formazioni, notizie di squadra, squadre di partenza confermate
Ecco le 29 squadre confermate che domenica mattina saranno ai nastri di partenza dell’ottava edizione della 12 ore di Arcene ! Tanti amici , qualche novità pronti per passare una giornata di divertimento, sport e amicizia #gparcene #cors - facebook.com Vai su Facebook
EFL Cup: squadre, date e dove vederla; Carabao Cup: perché Liverpool-Newcastle potrebbe essere una delle finali più emozionanti di sempre; Carabao Cup: il Tottenham affonda ad Anfield, Liverpool in finale con il Newcastle.
Carabao Cup 2025-2026: Huddersfield-Manchester City, le probabili formazioni - La squadra di Guardiola scende in campo in serata per la partita valida per i sedicesimi di finale della terza competizione inglese ... Si legge su sportal.it
Il Grimsby l’ha fatto di nuovo - La sera del 27 agosto il Grimsby Town, una squadra inglese di quarta divisione (il corrispettivo della Serie D italiana), ha eliminato il Manchester United dalla Coppa di Lega, il torneo a cui ... Lo riporta ilpost.it