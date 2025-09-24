Le squadre confermate nella Coppa Carabao mentre i Gunners vanno forte

2025-09-24 20:06:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il boss dell’Arsenal Mikel Arteta ha nominato una squadra molto forte per il pareggio della Coppa di Lega al Port Vale della League One. Bukayo Saka entra nel XI iniziale dopo il suo ritorno dall’infortunio mentre il centrocampista Mikel Merino guida la linea in attacco. L’Arsenal ha vinto la Coppa di Lega solo due volte – e non dal 1993. Potrebbe essere questo il loro anno? Arsenal Team News. Non puoi accusare Arteta di prendere leggermente questa cravatta. Inghilterra internazionali Ben White, Myles Lewis-Skelly, Eberechi Eze e Saka giocano tutti, così come il weekend Super Subriel Martinelli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com