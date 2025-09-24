Le sfide della sicurezza e il benessere del personale | convegno Uil polizia a Lecce

LECCE - Un appuntamento rilevante per il mondo della sicurezza e per tutti coloro che operano quotidianamente a tutela della collettività. Giovedì 25 settembre, a partire dalle 9, il convitto Palmieri di Lecce (Piazzetta Giosuè Carducci) ospiterà il convegno dal titolo: “Le sfide della sicurezza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

