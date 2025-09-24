Le scuse del comico che non ha risparmiato una frecciata a Trump | Voleva cancellarmi invece ha costretto milioni di persone a guardare il mio programma

U n teatro che scandisce il suo nome a gran voce, lunghi applausi e un monologo atteso con trepidazione. Così Jimmy Kimmel è tornato a condurre Jimmy Kimmel Live! dopo sei giorni di sospensione imposta da Disney, che controlla il canale ABC. Il caso, nato da un commento sulla morte dell’attivista conservatore Charlie Kirk, ha trasformato una vicenda televisiva in un dibattito nazionale sul confine tra satira, politica e libertà d’espressione. Stand-up comedy, dall’America una nuova forma di femminismo. guarda le foto Il monologo di Jimmy Kimmel tra scuse e ironia. Il conduttore ha aperto con una battuta che suona come un segnale: «Come stavo dicendo prima di essere interrotto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

