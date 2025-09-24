Le scuse del comico che non ha risparmiato una frecciata a Trump | Voleva cancellarmi invece ha costretto milioni di persone a guardare il mio programma
U n teatro che scandisce il suo nome a gran voce, lunghi applausi e un monologo atteso con trepidazione. Così Jimmy Kimmel è tornato a condurre Jimmy Kimmel Live! dopo sei giorni di sospensione imposta da Disney, che controlla il canale ABC. Il caso, nato da un commento sulla morte dell’attivista conservatore Charlie Kirk, ha trasformato una vicenda televisiva in un dibattito nazionale sul confine tra satira, politica e libertà d’espressione. Stand-up comedy, dall’America una nuova forma di femminismo. guarda le foto Il monologo di Jimmy Kimmel tra scuse e ironia. Il conduttore ha aperto con una battuta che suona come un segnale: «Come stavo dicendo prima di essere interrotto. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: scuse - comico
Il comico e attore non ha mai espresso delle scuse pubbliche perché è andato personalmente a scusarsi con la vittima di molestie - facebook.com Vai su Facebook
Simbolo del degrado culturale: anche Pio e Amedeo contro Chiara Ferragni; Palazzo Ducale di Genova, Bucci manda a casa il presidente Luca Bizzarri; Bordate dell'attrice comica Teresa Mannino contro l'amministrazione Chiappori sul caso Kyenge: Il sindaco ha chiesto scusa per il suo assessore? No? E allora ha fatto bene a non venire”..