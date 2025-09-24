Le ricette della Bruna il libro presentato a Villa Sorra

La cornice suggestiva delle Scuderie di Villa Sorra ospiterà, venerdì 26 settembre alle 18.30, la presentazione del libro “Le ricette della Bruna. Ermes: una storia d’amore e trattoria”, firmato da Angelo Giovannini e Francesco Battaglia. Con fotografie originali e il contributo di Paola – da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: ricette - bruna

“Le ricette della Bruna”, il libro presentato a Villa Sorra

