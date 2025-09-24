Hanno già scritto una pagina storica del beach volley italiano: Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi sono state le prime azzurre a vincere un torneo di massimo livello nel circuito mondiale, conquistando l’Elite16 di Amburgo, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione. La loro prima annata insieme è stata un mix di sfide e trionfi: partenza sprint con un successo in un Challenge e ben quattro quinti posti negli Elite16, poi l’infortunio di Reka che ha condizionato l’Europeo. Ma dalle difficoltà sono nate le imprese: lo storico trionfo di Amburgo, il titolo italiano a Bellaria e ora la nuova avventura a Copacabana, con in testa il sogno del Mondiale in Australia a novembre e, sul lungo periodo, l’obiettivo più grande: Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Le regine di Amburgo: Orsi Toth e Gottardi ospiti a Beach Zone