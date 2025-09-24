Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 settembre | la rassegna stampa
Le parole di Trump che attacca l'Onu e l'Europa e sostiene l'abbattimento dei jet russi da parte della Nato nel caso in cui ci sia sconfinamento, i paletti di Giorgia Meloni sul riconoscimento della Palestina, senza Hamas e con gli ostaggi liberi, il primo passo verso l'immunità per Ilaria Salis e la morte di Claudia Cardinale. Per lo sport, invece, focus sulle gare di Coppa Italia e sugli errori arbitrali in serie A. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: prime - pagine
Le prime pagine sportive nazionali – 2 luglio
Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 2 luglio
Le Prime Pagine Sportive Nazionali – 2 luglio 2025
La rassegna stampa del 23 settembre Tutte le prime pagine: https://www.sanmarinortv.sm/rassegna-stampa - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi - X Vai su X
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 settembre: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di mercoledì 24 settembre; Le prime pagine dei quotidiani del 22 settembre: la rassegna stampa.
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 24 settembre - La nuova settimana di incontri europei è iniziata e tra i temi principali trattati nelle prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi, mercoledì. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 23 settembre - L'ultima partita valida per il 4^ turno di Serie A rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, martedì 23 settembre. tuttomercatoweb.com scrive