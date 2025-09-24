Le parole di Trump che attacca l'Onu e l'Europa e sostiene l'abbattimento dei jet russi da parte della Nato nel caso in cui ci sia sconfinamento, i paletti di Giorgia Meloni sul riconoscimento della Palestina, senza Hamas e con gli ostaggi liberi, il primo passo verso l'immunità per Ilaria Salis e la morte di Claudia Cardinale. Per lo sport, invece, focus sulle gare di Coppa Italia e sugli errori arbitrali in serie A. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 settembre: la rassegna stampa