Le previsioni meteo di oggi 24 settembre ad Avellino
A Avellino oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 12mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
