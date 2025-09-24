Le pagelle Vitali respinge l’assedio laziale De Vitis stringe i denti
Vitali 7. Durante l’assedio dei laziali il Rimini si aggrappa ai suoi guanti. Tenedosi stretto stretto. Un miracolo sul colpo di testa di Bernardotto. Poi c’è da fare anche su Spavone. C’è meno da fare nella ripresa, ma non perde la concentrazione. Beffato solo dal rigore perfetto di Calì. Lepri 6,5. Quando c’è da mettere l’elmetto non si tira di certo indietro. Sbaglia poco, viaggia sempre estremamente veloce nei recuperi e all’occorrenza fa sentire il fiato sul collo agli avversari. Bellodi 6. Partenza così così con qualche leggerezza di troppo. Poi si mette in riga e aiuta a sbrogliare tante situazioni complicate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
