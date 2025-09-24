GEMELLO 6 Salvato dalla scarsa mira di Moussa e Nouhan Toure. Un paio di uscite buone, nulla può sul rigore e sul 2-1. CALAPAI 5,5 Orova a supportate l’azione offensiva. Va un paio di volte al cross. ANGELLA 6 Schierato in avvio, va vicino al gol al 14’ su corner di Kanoute. Buon controllo. Esce per infortunio. DELL’ORCO 5,5 Gli vengono chiesti gli straordinari, dà la sua disponibilità. Forse un po’ di complicità nel patatrac in occasione del 2-1. GIRAUDO 5,5 Il solito che non si risparmia mai tra cose positive (cross a inizio ripresa invitante in area) e altre frenetiche. GIUNTI 6,5 Vicino a Magelaitis gode di un po’ più di riposo, ma mai un passo indeitro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Megelaitis sfortunato sul rigore. Ogunseye non incide, male Joselito