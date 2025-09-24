Martelli 6. Senza nemici alla porta, si limita a sbrigare l’ordinaria amministrazione; incolpevole sulla perla di Tavernaro che precede il triplice fischio. Manetti 6,5. Compensa i bug in copertura con una poderosa fase di spinta. Sotto di due gol, la Vis organizza un luculliano pranzo al sacco in area e il nostro si divora il tris. Elia 6,5. Fiero e coriaceo, ingaggia un duello tra colossi con Jallow, che non la vede mai, e intercetta ogni drone entrato nello spazio aereo forlivese. L. Saporetti 6,5. Diligente, ordinato, puntuale (23’ st Pellizzari 6,5. Imbevuto di buone letture difensive, si rende protagonista di una diagonale chirurgica che arresta una temibilissima ripartenza della Vis). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Macrì, che invenzione. Menarini è il faro