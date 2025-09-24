SORZI 6. Non può nulla sul destro di Spini che calcia indisturbato all’ingresso in area, spiazzato dal rigore di Luciani. Per il resto non deve fare interventi degni di questo nome. ZAGNONI 6,5. Attento in area su duelli fisici, ha una chance ghiotta per firmare l’1-1 ma viene murato da due passi in area piccola poco prima del pari di Casarini. PANELLI 6. Chiude tardi su Spini nell’azione del gol, forse preoccupato di Tenkorang alle sue spalle e per l’ex Spal c’è un’autostrada per metterla sotto al sette. Nella ripresa alza il muro e subirebbe anche fallo sull’azione del rigore, ma Manedo Mazzoni non lo vede. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Destro magico di Casarini: gol da cineteca. Cecotti martella con costanza e serve l’assist