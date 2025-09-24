Le opposizioni bloccano il Parlamento | occupato l' emiciclo e i banchi del governo
Opposizioni in rivolta in parlamento, dove Pd, M5s e Avs hanno "invaso" l'emiciclo occupando anche i banchi del governo: la loro istanza èla convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto questa notte con gli attacchi israeliani alla Flotilla.
Il governo resta muto sulle sanzioni a Israele Revocati i visti ai parlamentari Avs che erano stati in Cisgiordania. Alla Camera le opposizioni bloccano i lavori: «Meloni venga in aula a riferire» Michele Gambirasi - X Vai su X
La risposta dal basso: 20.000 persone bloccano il porto di Marghera. ?C'è stato un momento oggi, a Marghera, in cui il movimento ha preso forma. Non erano solo numeri, ma un fiume di persone che ha bloccato il porto, unendosi in un'azione di massa contro - facebook.com Vai su Facebook
Protesta Pd-Avs-M5s, occupato emiciclo e banchi governo - hanno chiesto a inizio seduta la convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto questa notte con gli attacchi israeliani alla Flotil ...
Le opposizioni protestano su Gaza: 'Occupata l'Aula, senza un voto non si va avanti' - Il M5s: 'Non ci interessano le informative'.