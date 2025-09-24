Le opposizioni bloccano il Parlamento | occupato l' emiciclo e i banchi del governo

Ilgiornale.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Opposizioni in rivolta in parlamento, dove Pd, M5s e Avs hanno "invaso" l'emiciclo occupando anche i banchi del governo: la loro istanza èla convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto questa notte con gli attacchi israeliani alla Flotilla. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

le opposizioni bloccano il parlamento occupato l emiciclo e i banchi del governo

© Ilgiornale.it - Le opposizioni bloccano il Parlamento: occupato l'emiciclo e i banchi del governo

In questa notizia si parla di: opposizioni - bloccano

Il governo resta muto sulle sanzioni a Israele; Sanzionati i deputati pugili della Camera. Martedì le opposizioni in piazza; Le opposizioni bloccano il Parlamento: occupato l'emiciclo e i banchi del governo.

Protesta Pd-Avs-M5s, occupato emiciclo e banchi governo - hanno chiesto a inizio seduta la convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto questa notte con gli attacchi israeliani alla Flotil ... Si legge su ansa.it

Le opposizioni protestano su Gaza: 'Occupata l'Aula, senza un voto non si va avanti' - Il M5s: 'Non ci interessano le informative'. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Opposizioni Bloccano Parlamento Occupato