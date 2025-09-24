Le offese ai figli e alla moglie di Paolo Borsellino Natoli chiede scusa | Ero arrabbiato e disperato

"Ho pronunciato parole di cui mi dispiaccio profondamente", che "hanno provocato comprensibile immenso dolore in chi di dolore ne ha già provato troppo" e "voglio chiedere pubblicamente scusa ai famigliari di Paolo Borsellino, che non meritavano certo quest'ulteriore supplizio". A scriverlo in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Le offese e la lettera di Manfredi Borsellino ai figli: "I nonni erano di un'altra categoria" - Il figlio del giudice ucciso dalla mafia nella strage di via D'Amelio pubblica una lettera aperta dopo il caso delle intercettazioni dell'ex pm Natoli, mandate in onda su Rai3 ... Si legge su balarm.it

L’ex pm Natoli intercettato mentre insulta i Borsellino. L’indignazione di Manfredi: “Vergogna” - Il magistrato palermitano è sospettato dalla procura di Caltanissetta di aver depistato l’inchiesta “mafia e appalti”. Secondo msn.com