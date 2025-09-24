È la giornata di Giorgia Meloni all'Onu, dove in serata (la notte italiana) deve pronunciare il suo discorso davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra i temi previsti, la riforma del Consiglio di Sicurezza, le migrazioni, i conflitti in Ucraina e Medioriente. L'attenzione della premier, impegnata comunque in mattinata in alcuni bilaterali (Corea del Sud e Paraguay) è però richiamata dalle notizie che giungono dal Mediterraneo e dalla vicenda della Flotilla per Gaza. Meloni convoca i giornalisti per fare il punto della situazione e dire la sua su quanto sta accadendo. Il governo, conferma, ha inviato la fregata Fasan della Marina Militare in "soccorso" della Flotilla, attaccata con i droni, per fornire "assistenza alle persone che dovessero essere in pericolo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le navi per Gaza sotto attacco, l'ira delle opposizioni. Meloni: «La sinistra vuole la guerra contro Israele?»